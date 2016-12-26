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Катастрофа російського Ту-154, Грицак розповів про візит Порошенка в СБУ, – головне за добу

22:50, 25 грудня 1143 Читать новость на русском
Люди вшановують загиблих російського Ту-154
Люди вшановують загиблих російського Ту-154 / Getty Images

Вранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся у Сирію. Василь Грицак підтвердив інформацію про нічний візит Порошенка в СБУ.

Падіння Ту-154

Рано вранці, 25 грудня, у Чорне море поблизу Сочі впав літак Міноборони Росії, на борту якого перебували 92 людини.

За інформацією Міноборони Росії це були: військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю імені Александрова та дев'ять журналістів російських ЗМІ ("Первый канал", НТВ, "Звезда").

Крім того, відомо й те, що артисти з ансамблю пісні та танцю імені Александрова мали виступити в сирійському Алеппо перед російськими військовими з нагоди Нового Року.

У ситуаційному центрі Росгрідромету розповіли, що погодні умови в районі катастрофи були цілком простими та нормальними: температура у землі +5, вітер 5 метрів на секунду, видимість – 10 кілометрів.

Наразі розглядають кілька версій, що призвели до падіння судна. Це, зокрема, якість палива, несправність літака та птах, який міг потрапити у двигун. Також слідчі опрацювали і версію теракту, однак згодом у силових структурах цей варіант відкинули.

Літак Ту-154 перед вильотом

Читайте також: У мережі з'явилися фотографії пасажирів, що перебували на борту Ту-154

Зараз тривають пошукові роботи на місці катастрофи. Російські інформагенції повідомляють, що в Чорному морі поблизу Сочі знайшли уламки шасі Ту-154, зокрема його стійку, та виявили маслянисту пляму. Рятувальники знайшли перші тіла загиблих.

До слова, деякі ЗМІ нарекли Ту-154 "поштовиком", оскільки на його на борту перевозили великий обсяг військових паперів, в тому числі мова йде про секретні документи.

Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також доручив голові уряду Дмитру Медведєву сформувати та очолити державну комісію з розслідування трагедії.

26 грудня в Росії оголошено загальнонаціональним днем жалоби. Також траур оголосили і сусіди – Білорусія.

Президент Сирії Башар Асад направив президенту РФ Володимиру Путіну телеграму, у якій висловив співчуття через катастрофу літака Ту-154.

Читайте також: Росія – це країна-катастрофа, – журналіст

В Росії люди вшановують жертв Ту-154. В Києві теж несуть квіти до російського посольства.

Візит Порошенка до СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив, що пізно ввечері, 21 грудня, президент Петро Порошенко разом з нардепом Ігорем Кононенком відвідував будівлю СБУ.

Голова СБУ зізнався, що не знав про візит глави держави.

"По-перше, у нас дуже смачна кава. І чому президент не може заїхати в СБУ – приїхав подивитися, як працює Служба, перевірив караули. А якщо серйозно, то виникла нагальна необхідність поспілкуватись – він якраз проїжджав повз, от і заїхав. Я не бачу в цьому нічого крамольного", – сказав голова СБУ.

Тіла бійців АТО

Терористи передали тіла двох загиблих українців, які загинули внаслідок бойових дій на Світлодарській дузі 18 грудня. Передача відбулась під наглядом членів СММ ОБСЄ у Щасті, що на Луганщині.

Передача тіл військових ЗСУ стала можливою завдяки Мінським домовленостям. Загиблі українці служили у 54-їй бригаді – лейтенант Яровий з позивним "Шайтан" і солдат Байкус з позивним "Ваха".

Курйоз дня

Військовий медик із зоні АТО Олександр Чернов запропонував один з варіантів розшифрування громадської платформи Надії Савченко під назвою "РУНА".

"Розчулила чесність кураторів Савченко: вона назвала "свою" партію "РУНА". РУсская НАдежда! Москва через Надійку відкрито сміється над "лай*ократами" у Києві", – йдеться у дописі.

Анонс

У Росії 26 грудня оголосили днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою Ту-154 над Чорним морем.

Також у понеділок відбудеться засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Теги: Україна Політика Жертви Петро Порошенко Володимир Путін Башар Асад Падіння російського літака Ту-154 Новини Росії Київ Білорусь СБУ Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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