Катастрофа Ту-154 біля Сочі: в міноборони Росії вже з’ясували, чи був справним літак

Російське міноборони вже встигли з’ясувати, що у літака Ту-154, який вранці 25 грудня зазнав катастрофи над Чорним морем, несправностей не було.

Про це повідомив начальник служби безпеки польотів Збройних сил РФ Сергій Байнетов, пише "Интерфакс".

Літак був технічно справний. Останні регламентні роботи проводилися у вересні 2016 року,

– сказав він.

За словами Байнетова, екіпаж вже неодноразово виконував польоти за цим маршрутом.

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"Командир екіпажу літака Ту-154 – військовий льотчик першого класу майор Волков Роман Олександрович. Екіпаж штатний. Неодноразово виконував польоти по заданому маршруту", – зазначив російський посадовець.

Раніше стало відомо, що версію теракту я к можливу причину катастрофи літака Ту-154 в Росії вже відкинули.

Нагадаємо, в ніч 25 грудня у Чорному морі неподалік від Сочі зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії. На його борту перебували 84 пасажири – переважно військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю імені Александрова, які планували виступити з концертом в розбомбленому Алеппо, і 9 представників російських ЗМІ.