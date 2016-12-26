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Телеканал новин 24 Катастрофа Ту-154 біля Сочі: в міноборони Росії вже з’ясували, чи був справним літак
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Катастрофа Ту-154 біля Сочі: в міноборони Росії вже з’ясували, чи був справним літак

20:52, 25 грудня 23090 Читать новость на русском
Пошуково-рятувальні операції тривають
Пошуково-рятувальні операції тривають / Getty images

Російське міноборони вже встигли з’ясувати, що у літака Ту-154, який вранці 25 грудня зазнав катастрофи над Чорним морем, несправностей не було.

Про це повідомив начальник служби безпеки польотів Збройних сил РФ Сергій Байнетов, пише "Интерфакс".

Літак був технічно справний. Останні регламентні роботи проводилися у вересні 2016 року,
– сказав він.

За словами Байнетова, екіпаж вже неодноразово виконував польоти за цим маршрутом.

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"Командир екіпажу літака Ту-154 – військовий льотчик першого класу майор Волков Роман Олександрович. Екіпаж штатний. Неодноразово виконував польоти по заданому маршруту", – зазначив російський посадовець.

Раніше стало відомо, що версію теракту я к можливу причину катастрофи літака Ту-154 в Росії вже відкинули.

Нагадаємо, в ніч 25 грудня у Чорному морі неподалік від Сочі зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії. На його борту перебували 84 пасажири – переважно військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю імені Александрова, які планували виступити з концертом в розбомбленому Алеппо, і 9 представників російських ЗМІ.

Теги: Падіння російського літака Ту-154 Новини Росії авіація Катастрофа Розслідування
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