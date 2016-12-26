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Телеканал новин 24 Катастрофа Ту-154: Міноборони РФ спростовує інформацію про тіла в рятувальних жилетах
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Катастрофа Ту-154: Міноборони РФ спростовує інформацію про тіла в рятувальних жилетах

16:22, сьогодні 924 Читать новость на русском
Пошуково-рятувальні операції тривають досі
Пошуково-рятувальні операції тривають досі / Getty images

У міністерстві оборони Росії спростували інформацію про те, що під час рятувальної операції деякі тіла загиблих після катастрофи Ту-154 знайшли у морі в рятувальних жилетах.

У російському міноборони кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності і це не більше, ніж чутки, пишуть "РИА Новости".

Раніше низка російських ЗМІ з посиланням на власні джерела, наближені до пошукової операції у Чорному морі, повідомили, що на деяких тілах пасажирів, що були на борту літака Ту-154, були вдягнені рятувальні жилети.

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В ніч 25 грудня у Чорному морі неподалік від Сочі зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії. На його борту перебували 84 пасажири – переважно військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю імені Александрова і 9 представників російських ЗМІ.

Теги: Новини Росії Падіння російського літака Ту-154 Жертви Розслідування
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