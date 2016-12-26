Катастрофа Ту-154: журналісти розповіли, ким були загиблі

Серед жертв катастрофи російського Ту-154, який впав у Чорне море поблизу Сочі, де дозаправлявся до польоту в Сирію, були як солісти, балерини, так і автор "Гімну ввічливих людей".
Катастрофа російського Ту-154: коротко про головне
Про це йдеться у матеріалі видання "Сноб".
Олександр Пєтухов
Штурман. Отримав "Орден мужності" за порятунок "танцюючого" лайнера в 2011 році – один із літаків, який який давно не експлуатувався тоді треба було перегнати з аеродрому "Чкаловський" до Самари. Через несправність бортових систем під час польоту лайнер почав розгойдуватися в повітрі, але екіпажу, штурманом якого був Пєтухов, вдалося благополучно посадити літак.
Антон Губанков
Директор департаменту культури Міністерства оборони. Займався різними культурними заходами в Сирії та супроводжував ансамбль Александрова під час виступів у цій країні. Написав слова "Гімну ввічливих людей", який уперше виконав саме вищезазначений ансамбль,зокрема і в містах Криму: Євпаторії, Керчі, Севастополі.
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Валерій Халілов
Головний військовий диригент Росії, композитор, художній керівник ансамблю імені Александрова. Також був організатором і керівником міжнародних військово-музичних фестивалів "Спаська вежа", "Амурські хвилі", "Марш століття" і Міжнародного військово-музичного фестивалю в Південно-Сахалінську.
Владислав Голіков
Провідний соліст опери Дитячого музичного театру імені Наталії Сац, лауреат всеросійських конкурсів. Був виконавцем головних ролей у багатьох відомих операх.
Раліна Гільманова
Колишня солістка ансамблю пісні та танцю "Айгуль". На момент катастрофи була співробітником ансамблю імена Александрова.
Іван Столяр
Одружений, був солістом ансамблю. Навчався у московських консерваторії та держінституті музики.
Борис Буряченко
24 роки. Влітку закінчив московську консерваторію. В ансамблі був солістом.
Оганес Георгіян
Тенор. Навчався в Україні, де закінчив вокальне відділення Національної академії музики. Співав у Великому театрі. Виступав в Італії, Франції, Німеччини, США, Канаді. Одружений, має двох дітей.
Кирило Давиденко
32 роки. Випускник Російську академію музики імені Гнесіних. Оперний, концертно-камерний співак, викладач з класу сольного співу.
Дмитро Білоножко
36 років. В ансамблі був солістом.
Андрій Баздирєв
32 роки, одружений.
Лілія Пирьєва
Балерина, танцівниця балетної трупи ансамблю.
Марія Клокотова
Балерина, танцівниця балетної трупи ансамблю.
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