Катастрофа Ту-154: журналісти розповіли, ким були загиблі

Серед жертв катастрофи російського Ту-154, який впав у Чорне море поблизу Сочі, де дозаправлявся до польоту в Сирію, були як солісти, балерини, так і автор "Гімну ввічливих людей".

Катастрофа російського Ту-154: коротко про головне

Про це йдеться у матеріалі видання "Сноб".

Члени екіпажу

Олександр Пєтухов

Штурман. Отримав "Орден мужності" за порятунок "танцюючого" лайнера в 2011 році – один із літаків, який який давно не експлуатувався тоді треба було перегнати з аеродрому "Чкаловський" до Самари. Через несправність бортових систем під час польоту лайнер почав розгойдуватися в повітрі, але екіпажу, штурманом якого був Пєтухов, вдалося благополучно посадити літак.

Цивільні службовці

Антон Губанков

Директор департаменту культури Міністерства оборони. Займався різними культурними заходами в Сирії та супроводжував ансамбль Александрова під час виступів у цій країні. Написав слова "Гімну ввічливих людей", який уперше виконав саме вищезазначений ансамбль,зокрема і в містах Криму: Євпаторії, Керчі, Севастополі.

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Ансамбль імені Александрова

Валерій Халілов

Головний військовий диригент Росії, композитор, художній керівник ансамблю імені Александрова. Також був організатором і керівником міжнародних військово-музичних фестивалів "Спаська вежа", "Амурські хвилі", "Марш століття" і Міжнародного військово-музичного фестивалю в Південно-Сахалінську.

Владислав Голіков

Провідний соліст опери Дитячого музичного театру імені Наталії Сац, лауреат всеросійських конкурсів. Був виконавцем головних ролей у багатьох відомих операх.

Раліна Гільманова

Колишня солістка ансамблю пісні та танцю "Айгуль". На момент катастрофи була співробітником ансамблю імена Александрова.

Іван Столяр

Одружений, був солістом ансамблю. Навчався у московських консерваторії та держінституті музики.

Борис Буряченко

24 роки. Влітку закінчив московську консерваторію. В ансамблі був солістом.

Оганес Георгіян

Тенор. Навчався в Україні, де закінчив вокальне відділення Національної академії музики. Співав у Великому театрі. Виступав в Італії, Франції, Німеччини, США, Канаді. Одружений, має двох дітей.

Кирило Давиденко

32 роки. Випускник Російську академію музики імені Гнесіних. Оперний, концертно-камерний співак, викладач з класу сольного співу.

Дмитро Білоножко

36 років. В ансамблі був солістом.

Андрій Баздирєв

32 роки, одружений.

Лілія Пирьєва

Балерина, танцівниця балетної трупи ансамблю.

Марія Клокотова

Балерина, танцівниця балетної трупи ансамблю.

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