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Катування і зґвалтування на Донбасі: ООН опублікувала факти

18:57, сьогодні 5779 Читать новость на русском
ОНН опублікувала доповідь про сексувальне насильство на Донбасі
ОНН опублікувала доповідь про сексувальне насильство на Донбасі / Zn.ua

Моніторингова місія управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднила звіт про випадки сексуального насильства в Україні, пов'язані з боями на Донбасі та анексією Криму.

37-сторінкова доповідь охоплює період з 14 березня 2014 року по 31 січня 2017 року.

Він стосується всієї території України, в тому числі Криму та окупованих терористами "ЛНР" і "ДНР" районів Донецької та Луганської областей.

Правозахисники відзначають, що більшість випадків зґвалтування задокументовані в місцях позбавлення волі, як зі сторони незаконних збройних формувань, так і зі сторони урядових сил.

Деякі з описаних інцидентів можуть бути кваліфіковані як військові злочини, відзначили в організації.

У доповіді описані випадки побиття людей і ураження їх електричним струмом в області геніталій, зґвалтувань і загрози зґвалтувань, а також примусового оголення, яке використовувалося в ході допитів з метою вибити свідчення або покарати.

Всього наведена 31 ілюстративна історія про постраждалих з обох сторін конфлікту.

Жертви розповідали, що люди, які допитували їх, погрожували затримати або викрасти, зґвалтувати, скалічити або вбити їх родичів, в тому числі дітей,
– мовиться в доповіді.

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Наприклад, в ООН задокументували ряд випадків, коли протягом 2015 року жінок затримували, катували і погрожували зґвалтуванням їх неповнолітніх доньок.

"Жінку, яку 19 січня 2015 року заарештували 10 чоловіків у камуфляжі і масках, більше тижня тримали в підвалі будівлі СБУ, де її били і катували електричним струмом і розплавленим пластиком. Злочинці погрожували зґвалтувати її доньку, якщо вона відмовиться зізнатися у підтримці збройних груп у 2014 році", – сказано в звіті.

25 вересня 2014 озброєні чоловіки з "групи Безлер" викрали жінку і двох її колег (чоловіка і жінку) з робочих місць. Вони привезли їх в захоплену адміністративну будівлю вугільної шахти в Горлівці. Трьом особам повідомили, що вони заарештовані. Їх відвели в інше приміщення, в якому були сліди крові. Чоловіка били на очах у жінок, поки він не втратив свідомість. Після цього обох жінок побили і зґвалтували як мінімум сім осіб, які допитували їх про те, де вони тримають гроші і цінності. Одну з жертв катували електричним струмом – дроти були приєднані до її грудей,
– мовиться в іншому прикладі.

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У доповіді також мовиться, що на окупованих територіях сексуальне насильство використовувалося, щоб змусити ув'язнених поступитися правом на свою власність або виконати інші вимоги. Такі жертви, як зазначають правозахисники, позбавлені будь-якої підтримки і захисту.

Теги: Україна Війна на Донбасі Анексія Криму ООН Катування Згвалтування
Джерело: 24 Канал
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