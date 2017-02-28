Katya Chilly: хто вона і чому повернулася

Катя Чілі минулого тижня знову повернулася на сцену. Хтось її знає ще з далеких 90-тих років, хтось – почув її голос лише зараз. Що це за співачка та що її змусило повернутись на велику сцену – дивіться у наступних фактах.
Катерина Кондратенко, пізніше – Katya Chilly, з’явилась на сцені зовсім випадково, у віці 8 років, коли виступила та потрапила на телебачення у 1986 році під час одного концерту. Як казала співачка: "Все це випадково знімалося телебаченням, і я відчула, як до моєї крові потрапив вірус сцени, який, в принципі, неможливо вивести".
Пізніше у 1992 році Катя отримала гран-прі в одному пісенному конкурсі. Там співачка знайшла свого майбутнього композитора та наставника Сергія Сметаніна.
Успіх Каті в шоу-бізнесі давав про себе чути. У 1997-1999 роках співачка випустила перший альбом "Русалки In Da House" і заявила про себе в Німеччині, Польщі, Швеції, Єгипті, США та інших країнах. А вже в березні 2001 року Katya Chilly виступила з концертною програмою в Лондоні, де дала більше 40 концертів. Виступи артистки транслювалися в прямому ефірі на каналі BBC.
На початку 2000-х Катя спільно з іншими учасниками гуртів створила спільний альбом "Сон", проте він так і не став виданим.
В 2003 році вийшов хіт "Понад хмарами", записаний разом з лідером гуртом "Тартак" Сашком Положинським. У 2005 році презентує новий сингл "Півні", а вже у 2006 році випускає ще один студійний альбом "Я – молодая".
У 2008 році Катя вирішує створити гурт Katya Chilly з іншими музикантами. Оскільки у 2007-2009 роках співачка була хедлайнером фестивалів "Джаз Коктебель", "Золоті ворота", "Червона Рута", "Рожаниця", "Антонич-фест", "Дитяче Євробачення" в її творчості стало невелике затишшя.
З 2010 року співачка поглибилася в роботу над сольним акустичним матеріалом і стала з'являтися на публіці все рідше. Проте співачка не "зникала" і залишалася на слуху. Лише у березні 2016 року в студії каналу M2 з Сашком Положинським співачка виконала старий хіт "Понад хмарами".
Поява Katya Chilly на "Голосі країни" стала справжньою сенсацією. За словами співачки, вона не планувала залишатися на проекті, так як прийшла лише в якості гостя. Але суддівський склад переконав її обрати когось собі з наставників і продовжувати співати на шоу. Катя неочікувано для себе таки змінила вибір і обрала Тіну Кароль. Співачка була вражена вибором Каті і зворушливо прокоментувала цю подію: "Як ти потрібна Україні".
Незважаючи на величезний досвід в українському шоу-бізнесі, Katya Chilly знову з'явилася на сцені і можливо цього разу вона знову завоює увагу її вірних слухачів.
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