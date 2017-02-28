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Katya Chilly: хто вона і чому повернулася

18:09, сьогодні 1756 Читать новость на русском
Katya Chilly
Katya Chilly / Фото з відкритих джерел

Катя Чілі минулого тижня знову повернулася на сцену. Хтось її знає ще з далеких 90-тих років, хтось – почув її голос лише зараз. Що це за співачка та що її змусило повернутись на велику сцену – дивіться у наступних фактах.

Початок творчості

Катерина Кондратенко, пізніше – Katya Chilly, з’явилась на сцені зовсім випадково, у віці 8 років, коли виступила та потрапила на телебачення у 1986 році під час одного концерту. Як казала співачка: "Все це випадково знімалося телебаченням, і я відчула, як до моєї крові потрапив вірус сцени, який, в принципі, неможливо вивести".

Пізніше у 1992 році Катя отримала гран-прі в одному пісенному конкурсі. Там співачка знайшла свого майбутнього композитора та наставника Сергія Сметаніна.

Концерти та альбоми співачки

Успіх Каті в шоу-бізнесі давав про себе чути. У 1997-1999 роках співачка випустила перший альбом "Русалки In Da House" і заявила про себе в Німеччині, Польщі, Швеції, Єгипті, США та інших країнах. А вже в березні 2001 року Katya Chilly виступила з концертною програмою в Лондоні, де дала більше 40 концертів. Виступи артистки транслювалися в прямому ефірі на каналі BBC.

На початку 2000-х Катя спільно з іншими учасниками гуртів створила спільний альбом "Сон", проте він так і не став виданим.

В 2003 році вийшов хіт "Понад хмарами", записаний разом з лідером гуртом "Тартак" Сашком Положинським. У 2005 році презентує новий сингл "Півні", а вже у 2006 році випускає ще один студійний альбом "Я – молодая".

Початок "затишшя"

У 2008 році Катя вирішує створити гурт Katya Chilly з іншими музикантами. Оскільки у 2007-2009 роках співачка була хедлайнером фестивалів "Джаз Коктебель", "Золоті ворота", "Червона Рута", "Рожаниця", "Антонич-фест", "Дитяче Євробачення" в її творчості стало невелике затишшя.

З 2010 року співачка поглибилася в роботу над сольним акустичним матеріалом і стала з'являтися на публіці все рідше. Проте співачка не "зникала" і залишалася на слуху. Лише у березні 2016 року в студії каналу M2 з Сашком Положинським співачка виконала старий хіт "Понад хмарами".

Повернення на велику сцену

Поява Katya Chilly на "Голосі країни" стала справжньою сенсацією. За словами співачки, вона не планувала залишатися на проекті, так як прийшла лише в якості гостя. Але суддівський склад переконав її обрати когось собі з наставників і продовжувати співати на шоу. Катя неочікувано для себе таки змінила вибір і обрала Тіну Кароль. Співачка була вражена вибором Каті і зворушливо прокоментувала цю подію: "Як ти потрібна Україні".

Незважаючи на величезний досвід в українському шоу-бізнесі, Katya Chilly знову з'явилася на сцені і можливо цього разу вона знову завоює увагу її вірних слухачів.

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Теги: Україна Музика LifeStyle Культура
Джерело: 24 канал
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