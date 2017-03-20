Катя Chilly висловила свою позицію щодо концертів в Росії

Легендарна співачка 90-тих Катя Chilly в одному зі своїх інтерв’ю розповіла як вона ставиться до українських артистів в РФ і чи планує вона там виступати сама.

Про це співачка розповіла в Gordon.

На головне запитання, як Катя Chilly ставиться до гастролей в Росії і чи планує вона зараз туди їздити, Катя відповіла однозначно, що їздити – так, а виступати – ні.

Співачка також розповіла, що її не хвилюють висловлювання російських колег стосовно України, – її це не цікавить, але вона наголошує, що важелі, щоб відбулася реакція, у неї все ж є.

Проте щодо інших українських виконавців, які продовжують гастролювати по Росії вона відповіла неоднозначно.

Це підношення. Це їх вибір, якщо вони його бачать. Якщо вони його не бачать, значить, вибору у них немає. Важливо пам'ятати що закон життя такий, що те, чому робиш підношення, завжди виправдає себе в твоєму житті з іншого боку. Воно виявиться. На якому рівні – це не наша компетенція. Але обов'язково. І як в малому, так і у великому.

І ще дуже важливо, що ми робимо насправді (де наша увага), а не як це виглядає. Світ форм умовний, їм можна легко маніпулювати. Але питання вирішуються рівнем вище,

– висловила свою позицію зірка.

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