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Катя Осадча показала фігуру в купальнику на відпочинку: фото

11:51, сьогодні 1709 Читать новость на русском
Катя Осадча поїхала у відпустку
Катя Осадча поїхала у відпустку / Фото з Іnstagram

Телеведуча Катя Осадча відправилася в довгоочікувану відпустку в Іспанію.

Осадча проводить час з сім'єю на Коста-Бланці – середземноморському побережжі Іспанії.

Катя поділилася в соцмережі знімками з відпустки. Зокрема, ведуча показала фото у купальнику, продемонструвавши струнку фігуру. Як відомо, 19 лютого Осадча народила сина.

Читайте також: Юрій Горбунов та Катя Осадча показали милі фото з сином в честь свята

Мореморе #costablanca

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

#вікнавікна #відпустка #costablanca

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Море без фільтрів #altea #holiday #costablanca #idriskatour

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Теги: LifeStyle Новини України відпочинок
Джерело: 24 Канал
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