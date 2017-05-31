Кава може знизити ризик виникнення небезпечної хвороби

Дослідники з Великобританії провели дослідження та підрахували, що вживання кави знижує ризик первинного раку печінки.

Про це розповіли на MedicalExpress.

Науковці з університету Саутгемптона вивчили дані 26 раніше проведених досліджень, в яких брали участь близько 2,25 мільйона чоловік. Як з'ясувалося, у тих людей, які пили каву по одній чашці в день, ризик розвитку раку був на 20% нижче, ніж у людей, які не вживали кави взагалі.

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До прикладу, у тих, хто споживав по дві чашки в день, ризик був знижений на 35%, а для тих, хто випивав по п'ять чашок кави, ризик зменшився вдвічі. Незвично, проте також було виявлено, що кава без кофеїну викликає позитивний, хоча і менш виражений ефект.

Ми не припускаємо, що кожен повинен почати пити п'ять чашок кави в день. Необхідно більше досліджень потенційної шкоди споживання високих доз кофеїну. Є докази, що певним групам, зокрема, вагітним жінкам слід уникати кави,

– розповів автор дослідження, доктор Олівер Кеннеді з університету Саутгемптона.

Молекули сполук, знайдені в каві, мають антиоксидантні, протизапальні, протиракові і інші корисні властивості. На думку вчених, ці молекули можуть бути причиною більш низьких рівнів хронічних захворювань печінки і раку печінки у людей, які п'ють каву.