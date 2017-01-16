  • укр
  • рус
19:30
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:21, сьогодні
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 18:00: Справа Охендовського. Ув'язнення за державну зраду
Випуск новин
19:12, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Курйози
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Кава зі смаком віскі: Jack Daniel’s взявся виготовляти революційний напій

18:44, сьогодні 197 Читать новость на русском
Jack Daniel’s випускає каву зі смаком віскі
Jack Daniel’s випускає каву зі смаком віскі / Getty images

Американська алкогольна компанія Jack Daniel’s почала виготовляти каву зі смаком однойменного всесвітньо відомого віскі.

Як пише видання The Daily Meal, що спеціалізується на їжі, напоях та кулінарії, Jack Daniel's об'єднався зі ще одним відомим брендом World of Coffee.

Два гіганти вирішили створити напій під назвою Jack Daniel's Tennessee Whiskey Coffee.

Його виготовляють на основі зерен кави сорту арабіка середнього обжарювання, просоченого віскі Jack Daniel's.

У компанії запевняють, що така кава є безалкогольною, проте має "чіткі нотки карамелі та ванілі віскі Jack Daniel's.

Наразі цей незвичайний продукт можна придбати в інтернет-магазині Jack Daniel's. Каву продають з кофеїном або без у банках та пакетах вартістю 21,95 та 6,95 доларів відповідно.

Читайте також: Продукти, якими категорично не можна закушувати алкоголь: деякі вас здивують

Теги: США Курйози алкоголь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 17:50 "Драконівські закони" – сьогодні ми могли жити в зовсім іншому суспільстві
2 2301
Загадки шаленої популярності The Beatles: як писались найвідоміші хіти четвірки
сьогодні, 17:00 Загадки шаленої популярності The Beatles: як писались найвідоміші хіти четвірки
Віра Стадник 609
Жуки чи звірі: дізнайтесь, який із вас бітломан?
сьогодні, 15:45 Жуки чи звірі: дізнайтесь, який із вас бітломан?
Наталя Сколоздра 3 690
Гройсман проти безробітних
сьогодні, 14:46 Гройсман проти безробітних
Наталія Лебідь 2091
Тендер в
сьогодні, 14:28 Тендер в "Южному": як обійти ProZorro
370
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук