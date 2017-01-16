Кава зі смаком віскі: Jack Daniel’s взявся виготовляти революційний напій

Американська алкогольна компанія Jack Daniel’s почала виготовляти каву зі смаком однойменного всесвітньо відомого віскі.

Як пише видання The Daily Meal, що спеціалізується на їжі, напоях та кулінарії, Jack Daniel's об'єднався зі ще одним відомим брендом World of Coffee.

Два гіганти вирішили створити напій під назвою Jack Daniel's Tennessee Whiskey Coffee.

Його виготовляють на основі зерен кави сорту арабіка середнього обжарювання, просоченого віскі Jack Daniel's.

У компанії запевняють, що така кава є безалкогольною, проте має "чіткі нотки карамелі та ванілі віскі Jack Daniel's.

Наразі цей незвичайний продукт можна придбати в інтернет-магазині Jack Daniel's. Каву продають з кофеїном або без у банках та пакетах вартістю 21,95 та 6,95 доларів відповідно.

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