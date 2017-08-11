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Кайлі Дженнер показала спокусливе фото у бікіні: фото

23:05, 10 серпня 974 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото з відкритих джерел

Відома світська левиця Кайлі Дженнер виклала чергове відверте фото.

В Instagram сестри Кім Кардашян з’явилось фото у купальнику, який добре підкреслює округлі форми дівчини. У неї ідеальна фігура із пишними грудьми та сідницями.

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Так Кайлі святкувала своє 20-річчя, засмагаючи у будинку своєї мами.

Зазначимо, що зовнішність молодшої Дженнер сильно змінилась після низки пластичних операцій. Зокрема дівчина змінила форму губ, підборіддя та збільшила груди.

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 канал
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