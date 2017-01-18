Казкові, фантастичні та неймовірні: крига перетвориться на витвір мистецтва у Львові
18:47, сьогодні 161 Читать новость на русском
Біля головної ялинки Львова стартував конкурс скульптур з льоду.
Цьогорічна тема конкурсу – українська пісня у кризі. В саму "крижану битву" вступили шестеро майстрів. І у кожного – унікальне бачення, як має лід увідбрати в себе музику.
Наразі скульптури – це лише крижані брили. Та вже на Водохреща вони стануть справжніми витворами мистецтва. Тоді ж назвуть і переможця конкурсу.
Як крига стає частиною зимової казки – дивіться у сюжеті.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції2 вересня 2016 , 12:40 425
Нетверезий водій бетоновоза влаштував серйозну ДТП у Києві10 січня , 07:23 17
Смертельне зіткнення авто на Полтавщині: загинув молодий чоловік4 січня , 11:31
Курс валют на 19 січня: долар і євро синхронно дешевшають19 січня , 08:34
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант17 серпня 2016 , 14:15
Коментарі