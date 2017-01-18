Казкові, фантастичні та неймовірні: крига перетвориться на витвір мистецтва у Львові

Біля головної ялинки Львова стартував конкурс скульптур з льоду.

Цьогорічна тема конкурсу – українська пісня у кризі. В саму "крижану битву" вступили шестеро майстрів. І у кожного – унікальне бачення, як має лід увідбрати в себе музику.

Наразі скульптури – це лише крижані брили. Та вже на Водохреща вони стануть справжніми витворами мистецтва. Тоді ж назвуть і переможця конкурсу.

Як крига стає частиною зимової казки – дивіться у сюжеті.