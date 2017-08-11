Керівник митного посту давав хабарі, аби йому не заважали їх брати

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У Львові на хабарі попався керівник митного посту "Західний" Олег Чікалкін.
Податківці спільно з працівниками прокуратури впіймали Олега Чікалкіна у той момент, коли він передавав 1300 доларів та 1500 гривень хабара працівнику управління внутрішньої безпеки ДФС.
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Як з'ясувалося, гроші Чікалкін давав, аби йому самому не заважали брати побори. Сам митник за винагороди зменшував митні платежі тим, хто ввозив транспортні засоби та комерційні вантажі.
За той короткий час, що він на цій посаді, була налаштована така схема. І з метою уникнення відповідальності намагався підкупити працівника внутрішньої безпеки, але це не йому не вдалося,
– повідомив заступник голови управління внутрішньої безпеки ДФС Дмитро Журавльов.
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