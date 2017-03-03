Керівника ДУСі часів Януковича відпустили під заставу попри протести прокуратури

Екс-керівнику Державного управління справами Ігоря Тарасюку одягли електронний браслет та заборонили виїжджати з країни на час слідства.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.

У кримінальному провадженні Тарасюк фігурує як підозрюваний у створенні злочинної організації.

Прокурори просили у судді ухвалити рішення стосовно тримання Тарасюка під вартою на 2 місяці. Проте Печерський суд Києва призначив заставу для чиновника в розмірі 6,4 мільйонів гривень. Цю суму Тарасюк повинен внести упродовж 5 днів.

Для мене це було великим відкриттям. Я з 2015 року співпрацюю зі слідством і допомагаю в розкритті цього злочину всіма доступними методами. Те, що відбулося вчора під час нічого обшуку, я не зрозумів. На сьогоднішній день я і мої адвокати не мали змоги ознайомитись із матеріалами справи, але рішенням суду я задоволений,

– зазначив Ігор Тарасюк.

Напередодні ГПУ провела обшук квартири екс-керівника Державного управління справами, знайшла документи, золото та мільйон євро. Тарасюк одразу ж повідомив, що гроші йому не належать, однак заставу пообіцяв внести вчасно.

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Нагадаємо, що Ігоря Тарасюка звинувачують у тому, що він допоміг Віктору Януковичу привласнити Межигір'я.