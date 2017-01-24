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Керівником ЦРУ призначили Майкла Помпео, який відверто говорить про вторгнення Росії в Україну

04:43, сьогодні 10 Читать новость на русском
Майкл Помпео
Майкл Помпео / Getty Images

Сенат США ухвалив Майкла Помпео на посаді керівника ЦРУ. За нього проголосувало 66 сенаторів. Ще 32 проголосували проти. Більшість з них – демократи.

Кандидатуру Помпео, конгресмена від штату Канзас, висунув ще до своєї інавгурації новообраний президент Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

Найбільші суперечки, які виникли під час голосування у Сенаті, були пов’язані з можливістю використання певних видів тортур під час допитів полонених.

До цього під час слухання в комітеті з питань розвідки Сенату, що розглядав його затвердження на пост глави ЦРУ Майкл Помпео доволі різко висловлювався щодо Росії.

Росія почала агресивно утверджуватися у світі, вдершись в Україну і окупувавши, загрожуючи Європі і при цьому не роблячи майже нічого, щоб допомогти знищенню "Ісламської держави",
– наголосив Марк Помпео.

Читайте також: Пророссийский Трамп собирает комаду русофобов?

Слід зазначити, Президент США Дональд Трамп, який офіційно розпочав виконання обов'язків 20 січня, у перший день на посаді підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Маттіса главою Пентагону. Останній теж не надто прихильно ставиться до Росії. Через що його побоюються російські ЗМІ.

Теги: Політика США ЦРУ
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