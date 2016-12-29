Керрі Фішер з'явиться в новому епізоді "Зоряних війн"

У восьмий частини космічної саги "Зоряні війни" в ролі принцеси Леї таки з'явиться Керрі Фішер.

Навіть смерть актриси Керрі Фішер не вплине на вихід восьмого фільму, про це повідомляє Variety з посиланням на власне джерело.

Зйомки фільму завершилися ще в липні 2016 року і перебувають на стадії пост-продакшну. Фішер зіграла в стрічці принцесу Лею Органу, сестру джедая Люка Скайуокера.

Прем'єра фільму ймовірно відбудеться у грудні 2017 року.

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Нагадаємо, акторка Керрі Фішер пішла з життя у віці 60 років у Лос-Анджелесі. Як повідомляють іноземні ЗМІ, в акторки стався серцевий напад, коли вона летіла з Лондона до Лос-Анджелеса, відтак її довелося госпіталізувати.