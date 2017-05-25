Керрі порадив американцям вчити російську

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Екс-держсекретар США Джон Керрі порадив американцям, які хотіли б вплинути на нову адміністрацію, вчити російську.
Про це він розповів під час виступу у Школі управління імені Кеннеді Гарвардського університету, повідомляє ВВС.
"Мене часто просять розкрити секрет, як можна реально вплинути на уряд. Раніше я відповідав: або балотуйтесь, або отримайте ступінь Школи управління імені Кеннеді. А з цим Білим домом я би сказав: купіть підписку на Rosetta Stone і вчіть російську", – сказав екс-держсекретар.
Натомість Міністерство закордонних справ Росії натомість порадило Керрі прочитати вірші поета Володимира Маяковського.
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