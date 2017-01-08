Керрі розкритикував Трампа за Twitter

Держсекретар США Джон Керрі заявив, що не вважає сторінку обраного президента Дональда Трампа в мережі мікроблогів Twitter хорошим способом комунікації з міжнародних політичних питань.

Новообраний президент США Дональд Трамп часто вдається до висловлювань в мікроблозі Twitter на різні теми, пише ABC News. Нещодавно він розкритикував в Twitter тих, хто сумнівається в користі розвитку відносин з Росією.

Я не роблю заяви про міжнародну політику в Twitter. Не думаю, що 140 символів дозволяють адекватно справлятися зі складними виборами, до яких ми вдаємося,

– сказав Керрі.

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