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Кеті Перрі судилася з монастирем

17:29, сьогодні 391 Читать новость на русском
Кеті Перрі
Кеті Перрі / Фото з відкритих джерел

Американська співака Кеті Перрі виграла у черниць суд у справі покупки зіркою колишнього монастиря Римської католицької церкви.

Як пишуть у NME, зірка планує перетворити монастир на свій будинок.

Кеті протягом двох років судилася за право володіння колишнім монастирем, розташованому в каліфорнійському місті Лос-Фелісі на ділянці площею 32 тисячі квадратних метрів.

П'ять черниць, які проживали на території монастиря, вважають, що Перрі не гідна бути власником помешкання колишньої релігійної громади. Також поп-зірку навіть звинуватили у чаклунстві.

Незважаючи на всі наклепи, вищий суд Лос-Анджелеса визнав правоту саме за співачкою.

Ще раніше артистка намагалася придбати нерухомість у лос-анджелеської єпархії за 14,5 мільйона доларів. Проте ті ж п'ять черниць стали на заваді, коли вони хотіли продати ділянку бізнес-леді Дані Холлістер. Жінка збиралася перетворити монастир на готель.

Та суд постановив, що черниці не мали ніяких повноважень для продажу нерухомості Холлістер.

В остаточне володіння Кеті монастир прийде тоді, коли вона отримає схвалення від Ватикану.

Нагадаємо, нещодавно Кеті Перрі розійшлася з актором Орландо Блумом.

Читайте також: Відома співачка показала, як кардинально змінила імідж

Теги: LifeStyle Кеті Перрі
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