"Кіберведмеді" стежили за українським військом через Android, – CrowdStrike

Хакери, пов’язані з Росією, ймовірно використовували деякі програми на пристроях Android для стеження за українською артилерією.

Про це мовиться у звіті компанії з кібербезпеки CrowdStrike, повідомляє Reuters.

У компанії підозрюють, що стеження проводили з кінця 2014 до 2016 року.

Кіберексперти пояснили, що програма на Android, могла встановити зв'язок і дізнатися географічне розташування української артилерії через зараження пристроїв. У доповіді зазначили, що ці пристрої, ймовірно, використовували для нанесення удару по артилерії.

За словами співзасновника CrowdStrike Дмитра Альперовича, таку ж програму використовували і для злому Національного комітету Демократичної партії.

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За його словами, високий рівень втрат української артилерії від цього додатка може бути доказом того, що саме російська хакерська група "Фантастичний Ведмідь" є відповідальною за кібератаку.