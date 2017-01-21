"Кіборги" витримали, не витримав бетон: як тривала оборона Донецького аеропорту

242 дні героїчні бійці боронили донецький аеропорт: журналісти згадали з чого почалася та як тривала оборона летовища.

Модернізований і красивий – таким аеропорт Донецька зустрів гостей футбольного чемпіонату у 2012 році. Вже у січні 2015 році від летовища залишилися лише руїни. Саме тоді звідти вийшли українські війська, котрі втримували летовище 5 місяців.

Його руїни нині контролюють сепаратисти. Позиції український військових – усього за кілька кілометрів.

7 квітня 2014 року терористи проголоси так звану "ДНР". За тиждень після цього їхні ватажки вирішують захопити аеропорт. 6 травня – через загрозу безпеки польотів 6 його роботу вже припинили.

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В ніч на 26 травня на територію аеропорту приїхала сотня озброєних бойовиків. Їх пропустив працівник донецького СБУ. Сепаратисти, котрі завдяки зраднику закріпились в новому терміналі, вимагали виведення українських військових.

Оскільки на летовищі було цивільне населення українські військові відступили у старий термінал.

Тривалий час ситуація довкола аеропорту залишалася відносно спокійною. Серйозні штурми почалися вже після укладення Мінських угод у вересні. Здобуття аеропорту для терористів стало нав’язливою ідеєю.

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Для наших захисників летовище стало "українськими Фермопілами", а їх самих терористи за стійкість назвали "кіборгами".

В різний час в аеропорту та прилеглих територіях воювали бійці підрозділів Збройних сил України та добровольці. Допомагали нам захищати летовище білоруси і грузини. Сепаратистів підтримували російські кадровики, найманці, чеченці-кадирівці.

Взяти аеропорт терористи намагались усю осінь та грудень, особливо жорстокі бої тут почалися після Нового року. 13 січня, після кількох місяців обстрілів, була зруйнована вежа, де весь цей час майорів український прапор.

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Протягом усього січня терористи заявляли, що зайняли аеропорт. Проте це не відповідало дійсності. Зрештою 22 січня Міноборони констатувало – українські військові вийшли з боями, оскільки в обох терміналах не залишилося жодного укріплення, яке б забезпечувало захист військовим від снайперів та танків.

Самі бійці були проти відходу. Проте наказ виконали. "Кіборги" витримали. Не витримав бетон.