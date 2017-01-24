Кілер майора з Рівного холоднокровно зізнався у вбивстві: опубліковано відео

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео зізнання кілера, який у вересні 2016-го у Рівному вбив співробітника СІЗО майора Івана Мамчура.

На відео підозрюваний зізнається, що на території РФ він співпрацював з ФСБ.

Розповів також, як його готували до вбивства.

Був привезений пістолет з Москви. Пістолет потрібно було використовувати саме з тими патронами, які в ньому були. Вони різносортні. [Пістолет] без номера. Пневматика або травматика перероблена, але дуже добре,

– згадував підозрюваний.

Він уточнив деталі, як виконував саме замовлення.

"Я стояв на шостому поверсі. Він вийшов, побачивши мене, сіпнувся в мою сторону. Я натиснув і вистрілив. Він сказав: "Це не я, я не винен". І повалився зі зміною геометрії падіння. Приїхав у Москву, доповів про виконання завдання", – цинічно розповів підозрюваний.

Нагадаємо, 16 вересня 2016 року у коридорі житлового будинку у Рівному з вогнепальної зброї був убитий Іван Мамчур, який працював у місцевому слідчому ізоляторі майором внутрішньої служби і був бійцем АТО.



Кілера затримали 17 листопада 2016 року, коли він спробував виїхати в Росію з території Харківської області.