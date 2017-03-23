Кілер Вороненкова мав спільників, – МВС

У Міністертсві внутрішніх справ повідомляють, що вбивця колишнього депутата Росії Дениса Вороненкова, міг мати спільників.

Про це на місці вбивства в центрі Києва повідомив речник МВС Артем Шевченко.

Стрілець був один, але, з великою долею ймовірності, у нього були спільники,

– заявив речник МВС.

За його словами, спільників могло бути кілька.

"Ми не можемо сказати скільки, але були особи, які допомагали йому у вчиненні злочину", – зазначив Шевченко.

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У своєму Twitter він оприлюднив фото з місця вбивства.

Авто вбитого Вороненкова і охоронця та кров і сумка застреленого ним стрільця-кілера, де, ймовірно, носив він свій пістолет ТТ 7,62 мм. pic.twitter.com/YdcYBj38rN — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 23 березня 2017 р.

Раніше під час брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що на місце вбивства Дениса Вороненкова кілер прибув на автомобілі марки Daewoo, рух якого зараз відслідковують.

Нагадаємо, приблизно об 11:25 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.



Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити кілера. Їх обох госпіталізували. Пізніше стало відомо, що вбивця помер на операційному столі від зупинки серця.