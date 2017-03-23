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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Кілер Вороненкова мав спільників, – МВС

17:48, сьогодні 24
Речник МВС Артем Шевченко
Речник МВС Артем Шевченко / Радіо Свобода

У Міністертсві внутрішніх справ повідомляють, що вбивця колишнього депутата Росії Дениса Вороненкова, міг мати спільників.

Про це на місці вбивства в центрі Києва повідомив речник МВС Артем Шевченко.

Стрілець був один, але, з великою долею ймовірності, у нього були спільники,
– заявив речник МВС.

За його словами, спільників могло бути кілька.

"Ми не можемо сказати скільки, але були особи, які допомагали йому у вчиненні злочину", – зазначив Шевченко.

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У своєму Twitter він оприлюднив фото з місця вбивства.

Раніше під час брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що на місце вбивства Дениса Вороненкова кілер прибув на автомобілі марки Daewoo, рух якого зараз відслідковують.

Нагадаємо, приблизно об 11:25 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити кілера. Їх обох госпіталізували. Пізніше стало відомо, що вбивця помер на операційному столі від зупинки серця.

Теги: Україна Кримінал Вбивство Вороненкова Розслідування Київ Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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