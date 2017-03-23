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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Кілера Вороненкова поранив працівник спецслужби України, – Луценко

15:11, сьогодні 1094 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / unian.net

Людина, яка поранила кілера Дениса Вороненкова, є діючим працівником однієї із спецслужб України.

Про це під час брифінгу заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

"Загиблий пан Вороненков насправді перебував під охороною однієї зі спецслужб України", – сказав Луценко.

Він не уточнив, про яку саме спецслужбу ідеться.

Зауважимо, в СБУ і Державній службі охорони заявили, що не охороняли Вороненкова.

Наразі правоохоронці відслідковують рух автомобіля марки Daewoo, який підвіз кілера до місця вбивства.

Нагадаємо, Вороненкова вбив невідомий 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві.

У жовтні 2016 року емігрував до України, за його словами, у зв’язку з переслідуваннями з боку ФСБ і побоюваннями за своє життя. У грудні 2016 отримав громадянство України, відмовившись від громадянства Росії.

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Теги: Україна Вбивство Вороненкова Київ Кримінал ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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