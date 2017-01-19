Кілька небезпечних наслідків від стрибання у крижану воду на Водохреще

Сьогодні, 19 січня, українці східного обряду та греко-католики святкують Водохреще. У цей день священики освячують воду, відтак віряни стрибають у крижану воду, щоб оздоровитися.

Однак медики застерігають, стрибання в ополонку без підготовки може призвести до небезпечних наслідків для організму.

Про це пише видання 4mama.ua.

Головний ризик - серцевий напад, який може трапитись навіть у людей, що не страждають на серцево-судинні захворювання. Адже організм, під час занурення в крижану воду, отримує певний шок, що призводить до серйозних порушень в роботі серця.

Також небезпечно стрибати в ополонку людям, які мають хронічні хвороби. Загальний захист організму після екстремального купання знижується, тож є великий ризик, що давня хвороба повернеться.

Ну і варто пам’ятати, що під час такого купання є великий ризик переохолодження або звичайної застуди.

Якщо ж ви таки наважились стрибати, то радимо вам прочитати інструкцію, як підготувати організм до крижаного купання.