Кілька десятків мертвих дельфінів викинуло на пляжі Одеси через недбальство браконьєрів

За останні дні в Кілійському районі Одеської області на узбережжі виявлено кілька десятків трупів дельфінів.

Про це повідомив голова Кілійської РДА Павло Бойченко у Facebook. Він повідомив, що за фактами цих злочинів будуть направлені запити до прокуратури та поліції.

Це дельфіни, загиблі через свавілля браконьєрів, які в морі виставляють сіті на осетрових, а в сіті потрапляють дельфіни, які гинуть від задухи. Їх просто викидають в море. За останні дні на узбережжі виявлено кілька десятків трупів в районі Вилкове – Приморське!

– написав Бойченко.

Читайте також: Чотирилапий герой. Собака врятував життя двох бійців