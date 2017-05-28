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Кілька десятків мертвих дельфінів викинуло на пляжі Одеси через недбальство браконьєрів

16:44, сьогодні 692 Читать новость на русском
Чорне море
Чорне море / Фото з вільних джерел

За останні дні в Кілійському районі Одеської області на узбережжі виявлено кілька десятків трупів дельфінів.

Про це повідомив голова Кілійської РДА Павло Бойченко у Facebook. Він повідомив, що за фактами цих злочинів будуть направлені запити до прокуратури та поліції.

Це дельфіни, загиблі через свавілля браконьєрів, які в морі виставляють сіті на осетрових, а в сіті потрапляють дельфіни, які гинуть від задухи. Їх просто викидають в море. За останні дні на узбережжі виявлено кілька десятків трупів в районі Вилкове – Приморське!
– написав Бойченко.

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Теги: Кримінал Україна Одеса світ тварин
Джерело: 24 Канал
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