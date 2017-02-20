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Кілька військових з Росії загинули в Сирії

15:04, сьогодні 510 Читать новость на русском
Російські військові загинули в Сирії
Російські військові загинули в Сирії / Конт

У Сирії в результаті підриву автомобіля загинули 4 російських військових. Це сталося ще 16 лютого.

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на Міноборони РФ.

В результаті підриву четверо військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення. За їхнє життя борються російські військові медики,
– сказано в повідомленні.

Автомобільна колона сирійських військ, в якій був автомобіль з російськими військовими радниками, прямувала з району аеродрому Тіяс в напрямку міста Хомс.

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Керований по радіо снаряд в автомобілі російських військових спрацював після того, як колона проїхала близько 4 км.

Теги: Новини Росії Війна у Сирії Втрати Вибух
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