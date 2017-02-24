Кількість депресивних людей в Україні є найбільшою в Європі

Україна посідає першу сходинку в Європі за кількістю людей, що потерпають від депресії.

Про це йдеться у доповіді Всесвітньої організації охорони здоров‘я.

Зазначається, що понад 6% населення України страждає цим захворюванням, натомість тривожним неврозом у країні хворіють трохи більше 3%.

Крім того, ВООЗ зазначає, що кількість людей, які потерпають від депресії, значно зросла за останнє десятиріччя.

Відповідно до документу, більше за 300 мільйонів людей в усьому світі страждають від цього захворювання, а також тривожного нервозу, причім майже половина з них мешкають у південно-східній Азії.

Зауважимо, що депресія поширена серед усіх верств населення, але переважно зустрічається серед жінок після 50-ти років.

Також часто депресію можна помітити і у дітей та підлітків віком до 15-ти років.

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Як відомо, депресивні розлади характеризуються сумом, втратою інтересу до будь-чого, почуттям провини або низької самооцінки, порушенням сну та апетиту, відчуттям постійної втоми.

Депресія може бути перманентною або рецидивною.

Це захворювання дуже впливає на ефективність людини на роботі і навчання у школі, а у дуже важкій формі може призвести до самогубства.

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