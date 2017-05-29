19:11
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 17:00: Ситуація з врожаєм. Програма
Випуск новин
17:33, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Кількість доступних ліків збільшиться

18:03, сьогодні 102 Читать новость на русском

Державна програма "Доступні ліки" з 1 липня поповниться новими препаратами.

Нині в переліку медзасобів, за які платить уряд, майже 160 найменувань. Вони передбачені для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу та бронхіальною астмою.

"Люди купують їх по системі "Доступні ліки" внаслідок зменшення ціни. Люди інші, які купують ліки не за рецептами, використовують більш активніше як альтернативу більш дорогим лікам. Фармакологічні кампанії нам обіцяють, що збільшують виробництво цих ліків," – сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

Читайте також: В Україні подорожчають стоматологічні послуги

У цій програмі беруть участь п'ять тисяч аптек. Та найближчим часом їх кількість збільшиться. Хворих, які мають право на безкоштовні ліки або ліки з незначною доплатою, в країні багато. На сьогодні урядовою програмою вже скористались майже мільйон пацієнтів.

Нагадаємо, наприкінці квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв розширити перелік безкоштовних ліків.

Теги: Україна Політика Лікування Павло Розенко
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
сьогодні, 19:00 Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
Наталія Печерська 662
Видовищне повернення Романа Насірова у політичну гру
сьогодні, 18:00 Видовищне повернення Романа Насірова у політичну гру
Христина Бердинських 641
Знайдеться все. В мережі кепкують з обшуків СБУ в офісах
сьогодні, 17:46 Знайдеться все. В мережі кепкують з обшуків СБУ в офісах "Яндекс"
785
Итоги саммита G7: чем он знаменателен для Украины
сьогодні, 17:00 Итоги саммита G7: чем он знаменателен для Украины
Блог Медіа 4677
сьогодні, 16:03 "Пірати Карибського Моря: Помста Салазара" – франшизу не рятує навіть "горобцева" тяга
Юлія Ліпенцева 2520
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Прес-конференція Путіна: онлайн трансляція
23 грудня 2016 , 11:16
Прогнози про дружбу Трампа і Путіна не виправдалися, – експерт
 1 травня , 23:50
Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
 сьогодні , 19:00
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук