Кількість доступних ліків збільшиться

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Державна програма "Доступні ліки" з 1 липня поповниться новими препаратами.
Нині в переліку медзасобів, за які платить уряд, майже 160 найменувань. Вони передбачені для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу та бронхіальною астмою.
"Люди купують їх по системі "Доступні ліки" внаслідок зменшення ціни. Люди інші, які купують ліки не за рецептами, використовують більш активніше як альтернативу більш дорогим лікам. Фармакологічні кампанії нам обіцяють, що збільшують виробництво цих ліків," – сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
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У цій програмі беруть участь п'ять тисяч аптек. Та найближчим часом їх кількість збільшиться. Хворих, які мають право на безкоштовні ліки або ліки з незначною доплатою, в країні багато. На сьогодні урядовою програмою вже скористались майже мільйон пацієнтів.
Нагадаємо, наприкінці квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв розширити перелік безкоштовних ліків.
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