Кількість конгресменів, що бойкотуватимуть інавгурацію Трампа, різко зросла

Одразу 26 конгресменів вирішили бойкотувати інавгурацію 45-го президента США Дональда Трампа.

Багато з членів Конгресу США причиною такого свого рішення назвали нещодавні різкі вислови Дональда Трампа на адресу конгресмена Джона Льюїса, інформує ВВС.

Льюїс вже чимало років є учасником руху за громадянські права, і для багатьох американців став героєм.

Після того як Джон Льюїс назвав Трампа "нелегітимним президентом", Трамп одразу ж відреагував на такі висловлювання у своєму Twitter.

Все це балачки, балачки, балачки – і ніяких дій або результату,

– написав Трамп.

Після цієї заяви багато конгресменів-демократів вирішили порушити традицію й не брати участі в інавгурації президента, яка пройде у п'ятницю.

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"Коли ти ображаєш конгресмена Джона Льюїса, ти ображаєш Америку", – заявила одна з п'яти представників округу Нью-Йорк, які бойкотують інавгурацію, Іветт Кларк.

Раніше вісім членів американського Конгресу заявили, що ігноруватимуть церемонію інавгурації. Серед причин свого рішення вони називали ймовірне втручання Росію у президентські вибори у США.

Загалом у двох палатах американського Конгресу засідає 535 депутатів.

Нагадаємо, церемонія інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня.