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Кількість охочих стати поліцейськими в 6 разів більша, аніж кількість вакансій

01:15, сьогодні 7 Читать новость на русском
Поліція
Поліція / 24 Канал

На 3,5 тисячі вакантних посад у Національній поліції України (НПУ) подано понад 18 тисяч анкет, а в деяких регіонах кількість кандидатів на вакантне місце сягає 9 осіб.

Про це у п'ятницю заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Департамент комунікації МВС.

Наразі в усіх регіонах країни проходять конкурси (на вакантні посади поліцейських у Нацполіції). На 3,5 тисячі вакантних посад подано понад 18 тисяч анкет, а в деяких регіонах кількість кандидатів на вакантне місце сягає дев'яти осіб,
– зазначив Аваков.

У МВС нагадали, що забезпечити прозорий конкурс серед претендентів на службу покликані поліцейські комісії, що створені відповідно до Закону України "Про Національну поліцію". До складу територіальних поліцейських комісій входять 5 членів: представник, визначений главою МВС, не з числа поліцейських, представник, визначений керівником НПУ.

Також, представник, визначений керівником відповідного територіального органу поліції та 2 представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, Верховною Радою АР Крим, Київською міськрадою, Севастопольською міськрадою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

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Уточнюється, що роботі поліцейських комісій сприятимуть спеціально створені у територіальних підрозділах робочі групи, завдання яких – надати допомогу в питаннях проходження кандидатами всіх етапів конкурсу, а також організаційне забезпечення діяльності поліцейської комісії.

Аваков підкреслив, що прозорість роботи поліцейських комісій контролюється підрозділами внутрішньої безпеки. За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, від ефективності роботи поліцейських комісій залежить, наскільки швидко і ефективно поліція, набравши людей, зможе забезпечити охорону громадського порядку і розкриття злочинів.

У деяких регіонах ми маємо критичну цифру – до 40% некомплект працівників оперативних та слідчих підрозділів. Тому чим скоріше ми закінчимо відбирати кандидатів і почнемо направляти їх на навчання, тим легше буде іншим працівникам, коли вони через 5-6 місяців вийдуть на роботу,
– уточнив Князєв.

Він також зауважив, що за умови відбору 20 тисяч кандидатів, їх навчання займе як мінімум 10-12 місяців.

Теги: Україна Поліція Сергій Князєв Арсен Аваков
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