Кількість потерпілих на шахті "Степова" зросла

Оприлюднено нову інформацію про наслідки трагедії на шахті "Степова", що на Львівщині.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що число шпиталізованих зросло до 21.

У потерпілих – опіки від 10 до 40 відсотків площі шкіри. Зараз поранених перевозять у Львівську міську лікарню.

Крім того, керівник обласного департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак зазначила, що 6 гірників перебувають у важкому стані та їм уже надають медичну допомогу у Львові.

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Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, стався обвал гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірники, з яких 34 – на аварійній ділянці. Раніше повідомлялося, що 8 гірників загинули.



До слова, голова Львівської ОДА Олег Синютка заявляв, що трагедія могла бути пов'язаною з проведенням робіт зі збільшення обсягів видобутку вугілля, оскільки Україна перестала отримувати вугілля зі Сходу України.



У зв'язку з трагедією в Україні оголошено жалобу.