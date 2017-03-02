Кількість загиблих через вибух на шахті "Степова" збільшилася

Через вибух метану та обвал породи на шахті "Степова" станом на 14:57 загинули щонайменше 10 гірників, ще 5 зазнали серйозних опіків.
Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, повідомляє Громадське.
Він зазначив, що ще одного гірника наразі шукають.
В результаті вибуху були пошкоджені шахтні вирубки. Проблема була в нарядній системі,
— пояснив Волинець.
За його словами, в аварійній зоні повинні були бути 32 гірники, а зафактом заступили – 34.
Нагадаємо, у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля" внаслідок вибуху стався обвал гірської породи.