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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Кількість загиблих через вибух на шахті "Степова" збільшилася

15:21, сьогодні 1244 Читать новость на русском
Загинули шахтарі
Загинули шахтарі / Фото з відкритих джерел

Через вибух метану та обвал породи на шахті "Степова" станом на 14:57 загинули щонайменше 10 гірників, ще 5 зазнали серйозних опіків.

Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, повідомляє Громадське.

Він зазначив, що ще одного гірника наразі шукають.

В результаті вибуху були пошкоджені шахтні вирубки. Проблема була в нарядній системі,
— пояснив Волинець.

За його словами, в аварійній зоні повинні були бути 32 гірники, а зафактом заступили – 34.

Нагадаємо, у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля" внаслідок вибуху стався обвал гірської породи.

Теги: Україна Аварії на шахтах Жертви Львів вугільна промисловість Вибух на шахті на Львівщині
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