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Кількість жертв через повені у В'єтнамі невпинно зростає

15:39, сьогодні 292 Читать новость на русском
Повінь у В'єтнамі
Повінь у В'єтнамі / Фото з вільних джерел

Внаслідок повеней у В'єтнамі кількість жертв зросла до 68 осіб, ще 34 людини вважаються такими, що зникли безвісти.

Такі дані опублікували на сайті Associated Press з посиланням на в'єтнамське агентство з попередження стихійних лих.

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Під час стихії 32 людини отримали поранення. У країні пошкоджена інфраструктура. Повінь завдала шкоди поголів'ю худоби - понад 230 тисяч тварин загинули.

Раніше повідомлялося про 54 жертв, ще 39 осіб вважаються зниклими безвісти, а 31 особа внаслідок повеней і зсувів дістала поранення.

Повінь у країні спричинена тропічним штормом, що приніс дуже сильні опади. За останні чотири дні у центральній та північній частині В'єтнаму випало близько 700 міліметрів опадів.

Нагадаємо, на початку жовтня тропічний шторм "Нейт" у Коста-Ріці, Нікарагуа та Гондурасі забрав життя щонайменше 20 людей на своєму шляху в напрямку США. Через шторм почалися зливи, зсуви і повені, які заблокували дороги, зруйнували мости та пошкодили багато будинків. У Центральній Америці оголосили надзвичайний стан.

Теги: Жертви В'єтнам Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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