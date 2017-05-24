Кількість жертв серед мирного населення на Донбасі різко зросла, – спецпредставник ОБСЄ

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Через застосування важкого озброєння на окупованих територіях Донеччини та Луганщини кількість жертв серед мирних мешканців за останній рік зросла більше, ніж у два рази.
Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по Україні Мартін Сайдік, передає "Інтерфакс-Україна".
"Дуже прикро, що кількість загиблих серед цивільних осіб за рік збільшилася на 120%. Це результат триваючого використання важкого озброєння і затягування розмінування території", – сказав Сайдік.
Зауважимо, дані надав офіс верховного комісаріату комісара ООН з прав людини і підтверджуються звітом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Хотів би відзначити, що 85% всіх порушень (використання важкого озброєння – 24) відбувається в зоні Авдіївки, Ясинуватої, Маріуполя і Світлодарська. Це означає, що, в принципі, за доброї волі сторін можна утриматися від таких збройних конфліктів, тому що очевидно, де все це відбувається,
– зазначив спецпредставник ОБСЄ.
Сайдіг наголосив, що такі дії є явним порушенням Мінських домовленостей і абсолютно недопустимі. За його словами, сторони конфлікту мають захищати цивільне населення по обидві сторони лінії зіткнення.
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