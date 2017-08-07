Кількість жертв внаслідок жахливої ДТП біля Києва зросла до семи

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Шестирічна дівчинка, яка була єдиною, хто вижив у страшній аварії під Києвом на Бориспільській окружній дорозі, померла у реанімації.
Про це повідомив речник Нацполіції у Київській області Микола Жукович в ефірі одного з українських телеканалів.
"Дівчинка була доставлена у лікарню, але станом на ранок (7 серпня, – "24") вона вже померла", – повідомив спікер.
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Микола Жукович зазначив, що в авто "Жигулі" їхали особи ромської національності. Саме водій цього автомобіля порушив правила дорожнього руху, пішов на обгін вантажівки і виїхав на зустрічну смугу.
Нагадаємо, вночі 7 серпня на Бориспільській трасі, що під Києвом, сталася жахлива ДТП – на місці події загинуло шість осіб.