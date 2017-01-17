Кількість жертв жахливої аварії Boeing у Киргизстані зросла

Влада Киргизстану заявила про загибель 38 людей через катастрофу Boeing під Бішкеком.

Про це повідомляє Інтерфакс.

17 січня знайшли 38-го загиблого, імовірно четвертого члена екіпажу літака.

Усього серед загиблих є 15 дітей у віці від 11 років до року, а також одна дівчинка, якій було 4 місяці.

Також у списках постраждалих є ще 16 осіб, 13 осіб госпіталізованою.

Нагадаємо, Boeing турецької авіакомпанії при заході на посадку впав на дачне селище поблизу Бішкеку. Більшість жертв є жителями селища.