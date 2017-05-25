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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Кілограми золота та мільйони готівки: Аваков озвучив результати антикорупційної спецоперації

12:55, сьогодні 5229 Читать новость на русском

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков озвучив нечувані результати масових затримань колишніх податківців по всій Україні в рамках масштабної спецоперації 24 травня.

Про це він повідомив журналістам у Києві після урочистої передачі поліції автомобілів Mitsubishi.

3,7 кілограма золота, 50 кілограмів срібла, 5,5 мільйонів доларів готівкою, 3,8 мільйонів гривень, 280 тисяч євро – це вчорашні результати вилученого,
– повідомив Арсен Аваков.

Він також зазначив, що серед вилученого було чимало ювелірних виробів.

"На фоні цього, коли ми говоримо про 96 мільярдів гривень збитків, коли гроші надійшли не в казну, а в кишеню Клименка, Януковича і поплічників, ми відпускаємо цих людей під особисте зобов’язання", – обурився глава МВС.

Аваков разом з Гройсманом сподіваються, що судові рішення щодо затриманих екс-податківців будуть жорсткішими.

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24 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи щодо двох колишніх податківців: колишнього начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень, колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному суд постановив одягнути електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Вранці 25 травня стало відомо, що суд відпустив ще трьох затриманих екс-чиновників.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.

Теги: Масові затримання екс-посадовців в Україні Україна Політика Державна фіскальна служба Державна податкова служба Корупція Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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