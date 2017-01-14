Ким були троє морпіхів, що загинули під Маріуполем – їхні історії та фото

В мережі розповіли ким були троє морських піхотинців, що загинули неподалік Маріуполя. Усі загиблі служили в 1-й роті 501-го батальйону 36-ї бригади морської піхоти.

Про це повідомила волонтер Тетяна Барвінська, оприлюднивши інформацію у групі "Остання шана".

Троє загиблих морпів – це 23-річний командир відділення, молодший сержант Сергій Сонько, 53-річний молодший сержант Микола Охріменко та 29-річний старший матрос Сергій Трубін.

За даними волонтерки, сержант Сергій Сонько родом з Херсону. Там заочно навчався на юридичному факультеті. Рік тому він вирішив піти захищати Батьківщину і вступив до війська. Був командиром третього відділення 36-ї бригади морської піхоти. В Херсоні у Сергія залишилася мати, а в Миколаєві на нього чекала дівчина.

Молодший сержант Охріменко (позивний Дєд) родом з Сумщини. До 2014 року жив у Донецьку разом із дружиною та донькою. Коли почалася війна повернувся на Сумщину в рідне село. А дружина залишилась на Донеччині. В 2015 він пішов добровольцем на фронт, воював в одному з добровольчих батальйонів. У 2016 перейшов на військову службу за контрактом. Чоловік пройшов Дебальцеве, був двічі поранений.

Старший матрос Трубін народився на Кіровоградщині. Сергій був санітаром морської піхоти, служив у 36-й бригаді на посаді старшого стрільця.

Нагадаємо, 12 січня родичі морських піхотинців повідомили, що всі троє загинули. Їхні тіла потрапили до бойовиків. Проте в Міноборони не змогли підтвердити інформацію, що зниклі на Різдво морпіхи загинули.



13 січня бойовики передали тіла трьох бійців Україні.