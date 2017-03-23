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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Ким був екс-депутат Держдуми Вороненков

19:10, сьогодні 108 Читать новость на русском

Екс-депутат Держдуми, який голосував за приєднання Криму до Росії. Та який отримав українське громадянство після втечі з батьківщини. Ким був Дмитро Вороненков, якого сьогодні вбили в центрі Києва.

Восени Дмитро Вороненков втік до України у статусі депутата Держдуми. На батьківщині його підозрювали в шахрайстві і хотіли позбавити недоторканності. Політик був впевнений - перейшов дорогу ФСБ. Адже викрив, що спецслужба і російські високопосадовці причетні до контрабанди наркотиків.

Відносно мене було вчинено замах на вбивство, в центрі Москви в мене стріляли, більше десяти разів. В результаті чого я переніс кілька важких операцій. З того моменту ці люди не припиняли свої спроби посадити мене в тюрму,
– заявляв Дмитро Вороненков.

В Україні втікач одразу отримав громадянство. Адже дав свідчення про зраду Віктора Януковича. Вороненков підтвердив, що екс-президент звертався до Путіна з проханням ввести війська в Україну. Суспільство ж обурило, що політик так легко отримав український паспорт. Адже депутат-комуніст підтримував анексію Криму. Вороненков виправдовувався - був змушений проголосувати за приєднання Криму.

Говорили, що 50 метрів від Думи не встигнеш піти. Я був би посаджений у в'язницю, моя сім'я знищена. Хтось би згадав тут, в Україні, про таку людину Дениса Вороненкова, який проголосував проти Криму, фракція вирішила так проголосувати,
– зепевняв екс-депутат Державної Думи Росії.

Вороненков змінив громадянство разом з дружиною, оперною співачкою, а також депутатом Держдуми від Єдиної Росії Марією Максаковою. Жінка побралася з депутатом в 37 років. Це був її перший шлюб.

Депутати дружили з топ-чиновниками Росії. На весіллі Марія заспівала з головою державної думи Сергієм Наришкіним. Подружжя чекало на другу спільну дитину.

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Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Людина, яка поранила кілера Дениса Вороненкова, є діючим працівником однієї із спецслужб України.

Як відомо, у жовтні 2016 року емігрував до України, за його словами, у зв’язку з переслідуваннями з боку ФСБ і побоюваннями за своє життя. У грудні 2016 отримав громадянство України, відмовившись від громадянства Росії.

Теги: Україна Вбивство Вороненкова Кримінал
Джерело: 24 Канал
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