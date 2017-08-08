Кім Чен Ин – любитель оплесків, баскетболу і артилерійської канонади

Кім Чен Ин – потомок північнокорейської династії диктаторів, який любить країну і порядки, які в ній залишили для нього батько і дідусь. Він старанно підтримує репутацію КНДР і не поспішає втихомирювати "озброєного арлекіно".

Біля траурного лімузину померлого батька він ще вагався з чого починати і хаотично перебирав настанови. Влада опинилася в його руках у 28 років. Унікальний випадок у світовій історії не враховуючи гаїтянського тирана Жан Клода Дювальє, який став президентом у 19-тирічному віці. З іншого боку Кім Чен Ину пощастило більше, ніж батьку, адже Кім Чен Ір дочекався головного крісла країни лише після 50. А ще, Кім Чен Ин розумів, що перед ним "довга гра престолів", в якій або він прибере конкурентів, або вони приберуть його.

На місце головного Чучхе претендували троє синів Кім Чен Іра. За всіма правилами долі спадок мав отримати найстарший – Кім Чен Нам. Він був первістком диктатора і на 10 років старшим за двох зведених братів – від свого батька та іншої жінки. Старший Кім бачив його своїм наступником. Після навчання в Москві і Женеві його призначили начальником департаменту кібер-безпеки КНДР.

Хрест на його амбіціях поставив випадок. Кім Чен Нама арештували з фальшивими документами в Японії. Його підставило бажання "мажорного життя". Син диктатора виправдовувався, що їхав у Диснейленд, бо дуже любить розваги, яких вдома немає. У відповідь японські спец-служби хитро посміхнулися і виклали докази того, що синок "гордого чучхе" не вперше в Токіо, і приїжджає сюди не в Диснейленд, а до цілком дорослих клубів, щоб розважитися в казино і з проститутками. Між Токіо і Пхеньяном розгорівся великий скандал. Шанси залишитися головним претендентом на батьківський трон розвіялися як "роса на сонці". Чен Ір вигнав сина не лише з високих посад, а й з країни взагалі.

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Королівський спадок впав у руки двох молодших синів диктатора. Підлітки якраз вчилися у Швейцарії. І перспектива трону замайоріла на їх горизонті як ніколи чітко. За кордоном, смакуючи західний стиль життя вони жили як їх однолітки. Ходили в елітні школи, фанатіли від баскетболу і бойовиків з Вандамом.



Кім ЧЕн Ір після провалу планів з Намом тепер пильніше придивлявся до дітей і не поспішав з остаточним вибором продовжувача династії.

Якось він спостерігав за хлопцями які влаштували баскетбольний поєдинок набравши собі команди із охоронців. Кім Чен Чхоль після гри скликав гравців і дякував кожному персонально. Чен Ин зі своїми гравцями стояв окремо. Він агресивно аналізував гру, помилки, хто не так кинув м’яч, хто не так дав пас. І тоді Кім чен Ір каже мені: "поглянь на них. тобі теж здається що Чен Чн більше схожий на мене? мабуть влада дістанеться йому",

– розповів японський кухар Кім Чен Іра Кенжі Фуджімото.

Старшого із пари претендентів він вважав надто м’яким. Таким чином залишався Чен Ин. Хоча мінусом міг бути його молодий вік. Про це раз по раз диктатору нагадувала рідна сестра Кім Гьон Хі. Вона теж претендувала на владу. Її чоловік був другою людиною в країні. Старшим і досвідченішим, відтак більше заслуговував на престол, ніж шмаркач, який недавно повернувся з Швейцарії, навіть без диплому.



Кім Чен Ин неодноразово був присутнім при цих розмовах і копив лють обдумуючи план помсти підлій тітці. А потім тамував гнів у баскетболі. Пристрасть до м’яча була настільки великою, що почала непокоїти батька. Його насторожували цілодобове оглядання сином мускулистих королів кошика. Але ці страхи скоро розвіялися.

Офіційним представленням наступника "великого Чучхе" став грандіозний парад у 2008 на 60-річчя створення корейської трудової партії. Участь у ньому взяли 100 тисяч військових.

Кволий після інсульту Кім Чен Іром привів з собою на трибуну Кім Чен Ина. Таким чином і народ і партійні бонзи зрозуміли кому з часом перейде влада в країні.

З того часу син постійно супроводжував батька. На полігони і на пленарні засідання. В сесійній залі відтепер у нього своє крісло. У ньому зручно було не тільки плескати, а й мріяти. Іноді в кадр потрапляла його гіпер-запопадливість, якою він намагався запевнити батька – що не підведе, як його два брати.

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У грудні 2011, втерши останню сльозу в мавзолеї батька Кім Чен Ин розпочав свою гру і зайшов з козирів.

На партійному з’їзді арештував дядька Чан Сон Тека. Другу людину в країні після Кім Чен Іра. Одного з найважливіших у військовій ієрархії. Чоловіка своєї тітки (якій він обіцяв помститися за критику).

Потім полетіли голови ще кількох генералів. Так наймолодший Кім розчищав місце для свого оточення. Батьківські сатрапи або мали присягнути молодому правителю, або просто безслідно зникали за колючим дротом таборів і в’язниць. Репутацію рішучого і безжального диктатора допомагала творити і південно-корейська пропаганда. Сеул запускав чутки про масові публічні страти, як Кім Чен Ин кидає незручних людей голодним псам, або сам розстрілює з зенітних кулеметів.

Щоб розрядити обстановку новий господар КНДР видає кілька не політичних указів. Один із них стосується зачісок. Канонічними можуть бути 18 жіночих і 10 чоловічих укладок. Сам юний "Чучхе" з гордістю світить посмішкою під дідовою зачіскою а-ля Кім Ір Сен.

Через зачіску і агресивну політику нововведень Кім Чен Ина називають інкарнацією головного Чучхе зовсім не схожим на батька. Він відмовився від поїздів і з задоволенням носиться країною або в автокортежах, або державним літаком.

Так розчищається пам’ять для власного культу і місце для своїх людей при владі. Саме вони гарантують тривалість диктатури у новому виданні.

Але не легковажте Кім Чен Ина через його показну комічність. За цією маскою ховається жорстокий і мстивий інфант. Винести смертний вирок йому легше, ніж плеснути в долоні.

За його дорученням починається полювання за старшим братом. Кім Чен Нам у вигнанні продовжував королівське життя у Китаї. Гроші прислані батьком витрачав на покер і дівчат. Не уявляючи, на яку наражається небезпеку він критикує передачу влади Кім Чен Ину і перші рішення брата вже при владі. Сеул заявляє, що не проти бачити його на посаді президента КНДР і він сам не проти такого розвитку подій.

В лютому 2017-го з-заду на нього кидається жінка і приставляє до носа отруєну хустинку. Кілька хвилин агонії і отрута забрала життя первістку Кім Чен Іра, який цілком міг бути повелителем Північної Кореї. На кілерів вийшли доволі швидко. Вони виявилися агентами Пхеньяну. А Кім Чен Ин додав до титулів ще один – братовбивця.

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Американського студента Отто Уорнбір в березні 2016 засудили до 15 років каторги за зірваний у готелі патріотичний плакат Чучхе.

Це найбільша помилка мого життя. Я зробив велику дурницю чим образив народ КНДР. прошу не забирайте у мене життя,

– сказав американець засуджений у КНДР Отто Уорнбір (Фарід).

За рік в північнокорейській тюрмі його життя згасло. Він підчепив ботулізм. Влітку 2017 Уорнбіра в комі віддали американцям. У США і не приходячи до тями він помер. Нічим не зміг допомогти йому навіть єдиний друг-американець Чучхе – Деніс Родман.

"Нафталіновим зіркам" властиво з’являтися на орбіті токсичних правителів. Ставати ручними собачками людей, з якими ніхто в світі не хоче навіть вітатися за руку. Історії Жерара Депардье, Стівена Сігала чи Роя Джонса – лише підтверджують цю теорію.

Гордістю Кім Чен Ина став колишній гравець NBA. Обіймаючи темношкірого велетня Кім насолоджувався, тримаючи в руках свою дитячу мрію. А Родман під час візитів у Пхеньян підтверджував своє прізвисько "Черв’як". На день народження нового північнокорейського друга він спеціально замовив собі френч, як у Кімерсена, привіз горілку і довів до оргазму диктатора сюрпризом наостанок баскетбольного матчу.

Щоб отримати валюту Кім Чен Ин розсилає по світу бригади рабів-заробітчан. Тобто контракт між державами підписується. Гроші в Пхеньян ідуть. Але для корейців це як трудові табори за кордоном. В Росії вони рубають ліс у Сибіру. найтяжчу роботу виконували під час будівництва Зеніт Арени. Північно-корейські скульптори ставлять пам’ятники в Африці. Працюють чорноробочими і швачками в Монголії. Крім того долари капають на рахунок Кіма від контрабандистів у Макао. Від нелегальних торговці зброєю. З наркотрафіку і відкатів за розвиток надр. На його особистому рахунку понад 5 млрд доларів. Погодьтеся – непоганий бонус до посади "вічного правителя" країни з ядерною зброєю.