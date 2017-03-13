Кім Кардашян вперше розповіла про деталі її пограбування

Кім Кардашян вперше розповіла про той вечір у Парижі, коли її пограбували.

Сповідь зірки вийшла в 13 сезоні шоу "Сімейство Кардашьян", де вона розповіла своїм сестрам та батькам про те, що трапилось, передає Mashable.

Вони вимагали грошей, потягли мене на коридор, догори по сходах. Тоді ж я і побачила пістолет у них в руках,

– розповіла зірка зі сльозами на очах.

Зірка також зазначила, що вони хотіли її застрелити і вона не знала, куди подітись.

“That’s when I saw the gun.” Kim breaks her silence about the robbery on #KUWTK next Sunday, March 19 only on E!. pic.twitter.com/sR5afijaFY — Kardashians on E! (@KUWTK) 13 березня 2017 р.

Повний випуск програми можна подивитись тут.

Зазначимо, що Кім Кардашьян після пограбування півроку перебувала у депресії та нікуди не виходила. Зірка навіть пропустила тиждень моди в Парижі – вперше за декілька років.