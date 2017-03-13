Кім Кардашян вперше розповіла про деталі її пограбування

Кім Кардашян вперше розповіла про той вечір у Парижі, коли її пограбували.
Сповідь зірки вийшла в 13 сезоні шоу "Сімейство Кардашьян", де вона розповіла своїм сестрам та батькам про те, що трапилось, передає Mashable.
Вони вимагали грошей, потягли мене на коридор, догори по сходах. Тоді ж я і побачила пістолет у них в руках,
– розповіла зірка зі сльозами на очах.
Зірка також зазначила, що вони хотіли її застрелити і вона не знала, куди подітись.
Повний випуск програми можна подивитись тут.
Зазначимо, що Кім Кардашьян після пограбування півроку перебувала у депресії та нікуди не виходила. Зірка навіть пропустила тиждень моди в Парижі – вперше за декілька років.