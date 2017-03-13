20:28
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, сьогодні
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 17:00: Насірова залишили під вартою. Підозра для мера Львова
Випуск новин
18:23, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Кім Кардашян вперше розповіла про деталі її пограбування

20:24, сьогодні 8 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / beaumonde.ge

Кім Кардашян вперше розповіла про той вечір у Парижі, коли її пограбували.

Сповідь зірки вийшла в 13 сезоні шоу "Сімейство Кардашьян", де вона розповіла своїм сестрам та батькам про те, що трапилось, передає Mashable.

Вони вимагали грошей, потягли мене на коридор, догори по сходах. Тоді ж я і побачила пістолет у них в руках,
– розповіла зірка зі сльозами на очах.

Зірка також зазначила, що вони хотіли її застрелити і вона не знала, куди подітись.

Повний випуск програми можна подивитись тут.

Зазначимо, що Кім Кардашьян після пограбування півроку перебувала у депресії та нікуди не виходила. Зірка навіть пропустила тиждень моди в Парижі – вперше за декілька років.

Теги: LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук