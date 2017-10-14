Кім Кардашян здивувала відвертим зізнанням щодо свого тіла
Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян часто з'являється на публіці у відвертих образах, проте сама зірка зізналась, що вона незадоволена своїм тілом.
В новому епізоді шоу Keeping Up With the Kardashians Кім Кардашян зізналась, що вона була засмучена після публікації фотографій з відпочинку в Мексиці. Тоді папараці опублікували дійсно дуже невдалі фото, на яких фігура Кім виглядала дуже непривабливо.
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Кім Кардашян на відпочинку у Мексиці
"Ці фото дуже засмутили мене. Це просто дико, адже на деяких знімках я виглядаю дуже добре, а ці просто зроблені з невигідного ракурсу. Дивлячись на ці кадри, я починаю відчувати симптоми дисморфії", – розповіла вона.
Від дисморфії страждає близько 2% населення, тобто кожен другий. При цьому розладі людина концентрується на дефектах свого тіла (найчастіше, уявних), і це стає нав'язливою ідеєю.
Ще одна причина, чому Кім відчуває невпевненість в собі – негативні коментарі і body shaming в соціальних мережах.
"Ти робиш фотографію, і якщо вона неідеальна, люди починають критикувати тебе і вказувати на недоліки. Багато хто думає, що така поведінка нормальна, і це засмучує мене ще більше. Людям здається, що я дуже самовпевнена і завжди готова за себе постояти, але це не так. Я більше не впевнена в собі і вже не можу терпіти все це", – розповіла зірка.