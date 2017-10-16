Ким Росія може замінити бойовиків Захарченка і Плотницького: коментар Туки

Зміна ватажків "ЛДНР" Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка означатиме початок повернення окремих районів Донецької і Луганської областей Україні.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука у інтерв’ю УНН.

"Я переконаний у тому, що коли відбудеться зміна цих одіозних очільників (Захарченка і Плотницького, – "24"), з одного боку це буде означати початок повернення (Донбасу, – "24"), на яких умовах не буду прогнозувати, але це буде перший крок, який зробить керівництво Росії щодо ОРДЛО – ці два персонажі покинуть територію України", – вважає заступник міністра.

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Він додав, що найімовірніше, замість Захарченка та Плотницького Москва може поставити так званих "латентних сепарів", які не накоїли кривавих злочинів і не заплямували себе у подіях 2014 року.

Тука переконаний, що це будуть люди, які не мають відношення до організації війни на Донбасі. І Росія їх запропонує як "голубів миру".

До слова, 16 жовтня в окупованому Донецьку ліквідованим терористам "Моторолі" і "Гіві" поставили однакові пам'ятники. На події також був присутній помічник президента Росії Владислав Сурков.