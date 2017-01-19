Ким є ватажки терористів Донбасу для Кремля: думка фахівця

Ватажки терористів так званих "ДНР"/"ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький насправді ніколи не були ключовими гравцями на Донбасі, а за них все вирішує Росія.

Таку думку висловив очільник ради ВО "Союз учасників миротворчих операцій" Сергій Грабовський на ресурсі "Обозреватель".

Захарченко та Плотницький з самого початку окупації Донбасу не є ключовими гравцями на теренах так званої "Новоросії". Мова йде про те, що основне стратегічне завдання Росії у випадку з Донбасом: підтримання нестабільної ситуації в регіоні з метою послаблення України. Цю ціль вони виконують військовим методом, завдяки створеним на окупованій українській території двом армійським корпусам. Власне, цим армійським корпусам і належить так звана влада "ДНР" і "ЛНР". Чи поміняють завтра Плотницького на Захарченка, чи з’явиться якась інша фігура – немає абсолютно ніякого значення,

– підкреслює він.

За його словами, значення має лише структура, яку створено та сформовано на території окупованих регіонів.

Відтак, всі нинішні заяви – це всього-на-всього невелика вільність, яку можуть дозволити собі робити люди, які на розвиток подій не мають жодного впливу. Відтак, що хочуть чи не хочуть "ДНР" і "ЛНР" нікого не хвилює. Все вирішує Росія. Зверніть увагу навіть на нумерацію: є "Перший" і "Другий" армійські корпуси. Чому б не зробити "Перший корпус "ЛНР" і "Перший корпус "ДНР", наприклад? Це пояснюється тим, що Кремлю немає значення, як вони там поділені,

– зауважив блогер.

Також очільник ради ВО "Союз учасників миротворчих операцій" наголосив, що терористи є всього лише фасадом, ширмою, за якими ховається основна сила та загроза для України.

Сьогодні ресурсів для ведення незалежної політики у Захарченка та Плотницького немає. Більше того, як тільки один із таких ватажків виходить з-під контролю Кремля, або ж просто перестає бути для нього цікавим – його знищують (як це сталося з Моторолою та іншими так званими незалежними махновцями). Окрім того слід розуміти й те, що для "ЛНР" і "ДНР" важливий будь-який інформаційний привід, який буде свідчити про "незалежність їхніх намірів". Тому вони й виносять цю картинку для зовнішнього та внутрішнього споживача, аби всі бачили, що у "ДНР" і "ЛНР" є свої суперечки, які вони потім "героїчно вирішують",

– резюмував Грабовський.

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