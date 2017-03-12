Ким є зниклі на Луганщині чоловіки

Двоє з трьох зниклих на Луганщині чоловіків служили в батальйоні "Айдар".

Про це "Громадському" розповів правозахисник Харківської правозахисної групи, екс-боєць "Айдару" Юрій Асєєв.

За його інформацією один зі зниклих чоловіків є екс-бійцем з позивним "Бульдозер", другий – його син, а третій чоловік – ще один боєць з позивним "Одеса".

Асєєв додав, що чоловіки їхали зі Щастя і вирішили поїхати дорогою повз Боровське, де згодом і знайшли їх авто порожнім та відчиненим.

Правозахисник додав, що на місце, де було знайдено авто зниклих, виїздили кінологи. Собаки привели правоохоронців до річки, де сліди втрачаються.

За даними Асєєва, зниклі не були жителями Луганщини. В область вони прибули на День українського добровольця у місто Щастя.

Нагадаємо, у поліції Луганщини заявили, що в області зникли троє чоловіків, яких могла захопити в полон диверсійно-розвідувальна група бойовиків.