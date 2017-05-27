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Кімі Ряйконен здобув першу перемогу з 2008 року

22:20, сьогодні 110 Читать новость на русском

Кімі Ряйконен здобув першу перемогу у кваліфікації гран-прі Формули-1 із 2008. Фінський пілот Феррарі завоював поул-позишн на легендарному етапі у Монако.

За спиною партнера по команді у неділю стартуватиме лідер загального заліку Себастіан Феттель.

Третю сходинку завоював Валтері Боттас на Мерседесі. Натомість лідер німецької стайні та один з головних фаворитів сезону Льюїс Хемілтон через технічні проблеми стартуватиме аж 14.

Читайте також: Українці справою виступили проти агресії Кремля під час гран-прі Формули 1 у Росії

Теги: Формула-1
Джерело: 24 Канал
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