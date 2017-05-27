Кімі Ряйконен здобув першу перемогу з 2008 року
22:20, сьогодні 110 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Кімі Ряйконен здобув першу перемогу у кваліфікації гран-прі Формули-1 із 2008. Фінський пілот Феррарі завоював поул-позишн на легендарному етапі у Монако.
За спиною партнера по команді у неділю стартуватиме лідер загального заліку Себастіан Феттель.
Третю сходинку завоював Валтері Боттас на Мерседесі. Натомість лідер німецької стайні та один з головних фаворитів сезону Льюїс Хемілтон через технічні проблеми стартуватиме аж 14.
Читайте також: Українці справою виступили проти агресії Кремля під час гран-прі Формули 1 у Росії
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Бій Кличко – Джошуа: британець зробив заяву щодо реваншу30 квітня , 12:23
Шварценеггер про бій Кличко – Джошуа: Сподіваюсь на реванш30 квітня , 13:11
Радник Порошенка розкрив новий план Росії щодо України11 березня , 11:15
Таке буває, – Віталій Кличко стримано відреагував на програш брата30 квітня , 10:12
Журналіст озвучив страшні цифри загиблих бійців в АТО за грудень6 січня , 10:54 39
В БПП не хочуть захищати Порошенка навіть за гроші, – Гриценко "злив" чат партії10 грудня 2016 , 08:49 62