Кімі Ряйконен здобув першу перемогу з 2008 року

Кімі Ряйконен здобув першу перемогу у кваліфікації гран-прі Формули-1 із 2008. Фінський пілот Феррарі завоював поул-позишн на легендарному етапі у Монако.

За спиною партнера по команді у неділю стартуватиме лідер загального заліку Себастіан Феттель.



Третю сходинку завоював Валтері Боттас на Мерседесі. Натомість лідер німецької стайні та один з головних фаворитів сезону Льюїс Хемілтон через технічні проблеми стартуватиме аж 14. Читайте також: Українці справою виступили проти агресії Кремля під час гран-прі Формули 1 у Росії

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