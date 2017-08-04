Кінець епохи Труханова: одесити стали проти банди

Більше тисячі городян 4 серпня мітингували під стінами обласної прокуратури

Про це повідомляє сайт "Українська служба інформації".

Більше тисячі містян прийшли 4 серпня під стіни обласної прокуратури, оскільки стомилися від того, що будь-які питання в місті вирішуються методами "в стилі 90-х". Ці методи досі живі, оскільки, на думку одеситів, при владі в місті перебувають бандити. Доказом цього городяни називають низку пожеж в ресторанах і клубах на узбережжі, на яку поклав око поки ще мер Одеси Труханов. У зв'язку з цим погіршується інвестиційний клімат в Одесі та регіоні, оскільки бізнес вести просто неможливо без сплати "відкатів" і всіляких мит",

– йдеться в повідомленні.

За даними медіа, "останньою краплею, що змусила одеситів в обідню спеку прийти до наглядового відомства, стала передача в приватні руки нової будівлі лікарні швидкої допомоги".

"Здана в оренду приватній клініці, вона тепер буде недоступна для 95% городян. Геннадій Труханов вкрав лікарню швидкої допомоги у мерії "нишком": без громадських слухань, без попередження, без обговорення. Городяни вимагають від прокуратури розслідувати всі злочини бандитської влади, яка обкрадає Одесу, і повернути лікарню швидкої допомоги у власність громадян", – сказано в інформації.