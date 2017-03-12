Кінг-Конг у вогні: на прем'єрі фільму у В'єтнамі трапилась страшна пожежа

На прем'єрі кінострічки "Конг: острів черепа" у в'єтнамському місті Хошимін загорілася величезна фігура горили Кінг-Конга, яку встановили спеціально до заходу.

Як повідомляють у різних ЗМІ, прем'єру кінострічки, яку відвідали місцеві знаменитості і партійні чиновники, влаштували неподалік від торгового центру. Під час промови диктора, позаду нього загорілася одна з декорацій – гора, за яку тримався п'ятиметровий Кінг-Конг.

Гості кінопрем'єри спочатку думали, що це частина шоу, проте через кілька хвилин уся статуя мавпи була у вогні, що викликала велику паніку в людей.

Пожежники, які скоро приїхали до торгового центру, вже за декілька хвилин погасили величезне полум'я. За інформацією ЗМІ, із запрошених ніхто не постраждав.

Прес-служба торгового центру пояснила, що пожежа виникла через помилку танцюриста з факелами, який випадково підпалив фігуру Кінг-Конга.

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