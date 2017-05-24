Кіпрські компанії хочуть повернути "гроші Януковича"

7 кіпрських компаній – власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення.

Про це "Українським Новинам" повідомив їхній адвокат Дмитро Щербина.

"Протягом 12-17 травня були подані апеляційні скарги в Апеляційний суд Донецької області із клопотаннями про відновлення строків апеляційного оскарження", – повідомив адвокат.

Він зазначив, що суд не надав захисту можливості ознайомитися з матеріалами справи.

Також захист стверджує, що не був сповіщений і не брав участі у судовому процесі в справі колишнього директора компанії "Газ Україна - 2020" Аркадія Кашкіна, у вироку якого була прописана спецконфіскація 1,5 млрд доларів третіх осіб.

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